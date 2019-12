Union Neuchâtel qualifié avec brio

Union Neuchâtel a entamé le deuxième quart temps sur les chapeaux de roue. Bryan Colon et cie ont infligé un sec 13-0 à leur adversaire en trois minutes. L’écart était creusé, le mal était fait. Si Union Neuchâtel disposait certainement d’une plus grande profondeur de banc que la formation vaudoise, faut-il encore réussir à la mettre en valeur. A ce titre, l’entraîneur Daniel Goethals peut être satisfait du travail accompli depuis le début de la saison. Le collectif est rôdé, les jeunes s’affirment de plus en plus et ils n’ont certainement pas encore fini de progresser.