Récompenser la défaite

Deux équipes aux extrémités du classement joueront le premier derby de l'Arc jurassien de basketball de la saison. Union Neuchâtel reçoit le BC Boncourt ce samedi soir à 18h à la Riveraine en Swiss Basketball League. Union occupe la dernière marche du podium à un petit point du leader et n'a concédé qu'une seule défaite cette saison. Le BCB se classe 10e et court après sa 3e victoire de l’exerice.





Nouvelle comptabilisation des points

Le classement de Swissbasketball League affiche un nouveau visage cette saison. Une équipe défaite ramène un point et non plus zéro, selon le nouveau règlement. La victoire rapporte quant à elle toujours deux points. Ecoutez ci-dessous les explications de Swiss Basketball et la réaction des entraîneurs Daniel Goethals (Union Neuchâtel) et Vladimir Ruzicic (BC Boncourt).