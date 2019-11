Union sans pitié pour la lanterne rouge

En Swiss Basketball League, Union Neuchâtel a profité de la venue de la lanterne rouge, Swiss Central, pour fêter un succès supplémentaire, 94-66, dimanche à domicile.

L’Américain Marquis Jackson a été le meilleur marqueur de son équipe avec 18 points inscrits, juste devant Bryan Colon, qui en a compté 17.

Au classement, Union Neuchâtel revient à la hauteur des Lions de Genève à la deuxième place, mais avec une moins bonne différence de paniers. En clair, l’équipe de Daniel Goethals est classé troisième avec le même nombre de points que les Lions de Genève et une seule unité de retard sur Fribourg Olympic. A ce propos, il faut comprendre que la Swiss Basketball League s’est appuyée depuis cette saison sur les directives de la FIBA, la Fédération internationale, pour établir ses classements. Si la victoire compte toujours deux points, la défaite, elle, vaut désormais une unité et non plus zéro. /mne