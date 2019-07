Union Neuchâtel change de cap

Union Neuchâtel réoriente ses objectifs. Le club de Swiss Basketball League a diffusé un long communiqué mercredi sur son projet intitulé "Vision 2024". Comité, supporters et sponsors du club unioniste sont restés sur leur faim lors des trois dernières saisons : "Les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes" souligne le président Andrea Siviero.

Comme son nom l’indique, "Vision 2024" s’inscrit dans la durée. L’objectif est certes de continuer à viser les premières places, mais surtout de consolider les bases du club sur les plans sportif, financier et administratif. Un pilier essentiel repose sur la formation et la promotion des jeunes talents.

Créé il y a trois ans, le Centre de promotion des espoirs (CEP) tourne à plein régime. Il dispose de trois entraîneurs professionnels. Et l’équipe des moins de 23 ans a terminé troisième du championnat de 1re Ligue. L’engagement de Daniel Goethals pour diriger la première équipe ne relève pas du hasard : "C’est l’homme de la situation" estime encore Andrea Siviero.

La mission du nouveau coach belge est double : amener la première équipe en demi-finales des play-off et faire progresser les plus jeunes joueurs.

Pour rappel, l’ossature de la première équipe repose sur cinq jeunes (Yoan Granvorka, Killian Martin, Selim Fofana, Eliott Kübler et Vigdon Memishi), encadrés de deux éléments confirmés encore sous contrat : Bryan Colon et Isaiah Williams. Trois étrangers ont encore été recrutés : Jozo Rados, Marquis Jackson et Dom Morris. L’effectif sera encore complété par quelques jeunes de talents.