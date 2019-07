Union Neuchâtel engage deux étrangers

Union Neuchâtel complète son effectif en vue de la saison 2019/2020 de Swiss Basketball League. Le club de la Riveraine annonce jeudi l’engagement de deux étrangers, Jozo Rados et Marquis Jackson. Le premier est un pivot international autrichien. Ce joueur de 25 mesurant 2m08 a évolué en première division de son pays depuis la saison 2013-2014. Lors du précédent exercice, il évoluait avec les Traiskirchen Lions. A son actif, 31 matches disputés et des moyennes de 16 points, 8,8 rebonds et 2,3 passes décisives.

Marquis Jackson est américain et évolue au poste 1-2. Ce joueur de 24 ans jouait en première division suédoise sous les couleurs de KFUM Nässjö où il a fini meilleur marqueur de son équipe. Ses statistiques affichent une moyenne de 15,8 points, 4,4 rebonds, 3,5 passes décisives et deux balles volées.

Union Neuchâtel précise qu’il est encore à la recherche d’un dernier renfort étranger et son contingent sera quasiment bouclé. /comm-jpp