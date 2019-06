Union Neuchâtel et Brian Savoy c'est terminé. Le meneur de jeu évoque une séparation à l'amiable avec le club de Swiss Basketball League. Les objectifs de l'équipe de La Riveraine ne correspondaient plus aux siens et ils se sont donc quittés sans regret.

Brian Savoy gardera un bon souvenir de ses six saisons sous le maillot unioniste. Le capitaine helvético-argentin relève qu'il s'est très bien intégré à Neuchâtel et que malgré les hauts et les bas, il a pu grandir avec le club.