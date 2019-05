La claque pour Union Neuchâtel

Union Neuchâtel a connu un échec retentissant lors de l’acte II des quarts de finale des play-off de Swiss Basketball League mardi soir à domicile. Devant 625 spectateurs, les Unionistes ont perdu 82-79 face aux Riviera Lakers. Les Veveysans reviennent ainsi à un partout dans une série au meilleur des cinq.

Union Neuchâtel a très mal entamé sa partie, c’est le moins que l’on puisse dire : les joueurs de Mehdy Mary étaient déjà menés 10-0 après 1’38’’ de jeu. Ce n’était que les prémisses d’une sale soirée. A la pause, les Unionistes concédaient ainsi un débours de 19 points (27-46). Ils ne sont pas parvenus à contrer la stratégie dès Veveysans qui consiste à conduire des contre-attaques rapides et shooter le plus vite possible : ces schémas de jeu sont sommaires mais par moment efficaces, surtout face à des Neuchâtelois curieusement démobilisés.

Devant son public, l’équipe de Mehdy Mary avaient l’obligation de réagir après le thé. Elle a su le faire pour revenir à une longueur de son adversaire (60-61) au moment d’entamer le dernier quart temps.

Les Unionistes n’ont toutefois jamais réussi à passer l’épaule. Ils ont même galvaudé plusieurs opportunités de prendre les devants dans les dernières minutes de jeu. Pour ne pas dire les dernières secondes. Mais voilà, ils avaient mis toute leur énergie pour recoller au score et la lucidité leur a fait défaut dans les ultimes instants de ce duel.

Union Neuchâtel devra donc s’imposer au moins une fois à Vevey pour enlever une série au meilleur des cinq. C'est un partout dans la série. L’acte III se tient justement vendredi soir aux Galeries du Rivage. /mne