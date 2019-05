Un véritable exploit pour Val-de-Ruz Basket !

Quel match entre Val-de-Ruz et Union Neuchâtel M23. Les deux équipes ont livré un combat de tous les instants lors de la demi-finale du Final Four de 1re Ligue de basketball. Et c’est le club vaudruzien qui a créé l’incroyable exploit en s’imposant 84-81 face au grandissime favori, qui aligne tout de même 5 joueurs issus de Swiss Basketball League. Mené tout au long de la partie, Val-de-Ruz a renversé la situation à 3 minutes du terme de la rencontre en revenant au score, puis en passant devant Union qui gérait son avantage depuis le début du match. Devant 515 spectateurs médusés, Val-de-Ruz a finalement emporté la victoire, non en un certain panache.

Grâce à ce succès, les Vaudruziens lutteront pour une place en Ligue nationale B face à Aarau dimanche à 15 heures à La Riveraine. Union Neuchâtel M23 jouera la petite finale face aux Lugano Tigers M23 dès 12h15. /jha