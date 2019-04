Un Union décimé par les blessures s’incline

Les dates pour la série des quarts de finale de play-off face aux Riviera Lakers sont connues.

Union Neuchâtel recevra les Veveysans les 3 et 7 mai à 19h30 à la Riveraine et iront ensuite en terres vaudoises le 10 mai à 20h. L’éventuel acte IV se déroulera à Vevey le 14 mai, et l’acte V le 16 mai à Neuchâtel à 19h30. /lyg