La balle orange en fête à Bienne

La balle orange rebondira à la Tissot Arena. L’arène biennoise va accueillir les finales de la Coupe de Suisse de basketball. L’événement, présenté ce mardi, aura lieu le samedi 27 avril prochain dans la patinoire seelandaise. Cette grande journée a, par ailleurs, été rebaptisée Patrick Baumann Cup, en hommage à l’ancien Secrétaire Général de la Fédération Internationale de basketball, décédé au mois d’octobre. Les finales dames et hommes seront à l’honneur, même si Swiss Basketball prévoit une grande fête du sport à la Tissot Arena et sur son esplanade. La fédération espère que le public répondra présent et pourrait reconduire l’expérience, en tout cas en 2020.

« Fédéraliser ce sport »

Swiss Basketball souhaite « centraliser » ce sport, après plusieurs éditions organisées en Suisse romande, notamment à Genève. Le président de la fédération, Giancarlo Sergi, a qualifié Bienne de « lieu idéal pour fédéraliser ce sport ». En effet, la ville est bilingue et à la porte de la Suisse alémanique, là où la petite balle orange n’est que peu développée. Swiss Basketball était également à la quête d’un lieu qui dispose d’une grande capacité. Son président ne cache pas qu’il rêve de remplir la Tissot Arena et ses 6'500 places.

La fierté des autorités biennoises

« La Tissot Arena, c’est un lieu où le sport suisse peut se rencontrer ». Erich Fehr, le maire biennois, n’a pas caché sa fierté d’accueillir le gratin du basketball helvétique en avril prochain. Le lieu s’y prête particulièrement bien, selon lui, évoquant le plus grand double stade du pays, avec une esplanade où la fête peut se dérouler. L’occasion est aussi belle pour les autorités de la ville de développer la balle orange sur leur territoire. /mle