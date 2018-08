Union Neuchâtel reprend du service

Après une saison 2017/2018 en demi-teinte, le comité d'Union Neuchâtel a décidé de changer sa manière de faire. Il est parti à la rechercher de nouveaux joueurs, de préférence des jeunes athlètes, et de ce fait mise sur le long terme. La plupart des contrats portent sur plusieurs saisons, afin de laisser la possibilité aux nouveaux talents d'évoluer un maximum au sein d'un groupe stable.

Plus de la moitié de l'effectif unioniste est âgé de moins de 25 ans. Un pari risqué qui est pris par le comité, mais qui va apporter de la vitesse et de l'agressivité dans le jeu. Une grande partie des nouvelles recrues ne connaît pas encore le championnat helvétique, ce que le coach Niksa Bavcevic veut voir comme un avantage car « le championnat de Suisse ne les connaît pas non plus ».