Union face à Monthey pour débuter

Des retrouvailles pour entamer la saison de basketball. Le calendrier 2018-2019 de Ligue nationale est sous toit et en ouverture de saison, samedi 29 septembre, Union Neuchâtel jouera à Monthey. Le club chablaisien est entraîné par un coach bien connu à La Riveraine, Manu Schmitt. Et deux anciens unionistes figurent dans l’effectif valaisan : Marin Bavcevic et Mickael Maruotto. D'autres part, l'entraîneur actuel d'Union Neuchâtel, Niksa Bavcevic, avait conduit Monthey au titre national en 2017.

Les Unionistes disputeront leur première rencontre à domicile une semaine plus tard, samedi 6 octobre, face au champion de Suisse en titre, Fribourg Olympic. Un premier gros test ! /mne