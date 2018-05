Union n'est pas Olympic

La montagne est décidément trop difficile à gravir pour Union Neuchâtel. Le club neuchâtelois a de nouveau échoué face à Fribourg Olympic en demi-finale des play-off de Swiss Basketball League. Les Unionistes ont perdu 87-67 mardi sur sol fribourgeois. Ils sont menés 2-0 dans une série au meilleur des cinq. L’écart au score traduit parfaitement la différence qu’il existe cette saison entre ces deux formations : d’un côté un collectif très bien rôdé et efficace, de l’autre un amalgame de joueurs talentueux incapables de se serrer les coudes et de conserver leur concentration durant l’entier d’une rencontre de basketball. Au final : un écart sévère et le sentiment d’avoir assisté par moment à un beau gâchis.

Et pourtant, à la pause encore, Union Neuchâtel était parfaitement dans le coup : les joueurs de Niksa Bavcevic étaient menés de cinq longueurs, ils laissaient l’impression de pouvoir surprendre enfin Fribourg Olympic dans sa salle. Le sentiment était trompeur : tout comme samedi, les Neuchâtelois ont multiplié les bêtises après le thé. Manque de concentration, manque de solidarité aussi !

Sous l’impulsion du Canadien Murphy Burnatowski royal, qui a inscrit trois paniers primés consécutifs, les Fribourgeois ont alors pris large. Le mal était fait. Il était irrémédiable.

Les deux formations se retrouveront vendredi soir à la salle de La Riveraine pour le troisième acte de la série : il sera décisif. Les basketteurs unionistes n’ont plus le droit à l’erreur. En cas de défaite, leur saison sera terminée. /mne