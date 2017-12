Union se rate à nouveau sur la fin

Union Neuchâtel n’y arrive toujours pas. Quatre jours après avoir perdu contre les Lions de Genève, en quarts de finale de la Coupe de Suisse, l’équipe unioniste a connu un nouvel échec face à des Lions un peu moins mordants, samedi dans le cadre du championnat de Swiss Basketball League. Elle s’est inclinée 81-67 devant 875 spectateurs à la salle de La Riveraine.

Le résultat final traduit mal la physionomie de la rencontre. En réalité, contrairement à mardi dernier, les protégés de Vladimir Ruzicic ont fait jeu égal avec leur adversaire durant l’essentiel des débats. Mais ils ont une nouvelle fois livré une fin de partie tout simplement… catastrophique.

Union Neuchâtel a commencé le match avec force et détermination pour mener de huit longueurs à l’issue du premier quart temps. Si les Genevois sont parvenus à renverser la vapeur dans le deuxième quart, les Neuchâtelois ne se sont pas laissés distancer pour autant : après trente minutes de jeu, ils n’étaient menés que d’un point (55-54).

Tout était donc possible dans l’ultime quart temps. Mieux même, à moins de cinq minutes du terme, le score était encore de 67 partout. Et c’est là que les joueurs unionistes ont une fois de plus perdu les pédales pour encaisser un sec 14-0 inexplicable. Dramatique et frustrant pour une formation qui ne parvient pas à gérer le rush final.

Au classement de la Swiss Basketball League, Union Neuchâtel demeure quatrième.