Union Neuchâtel perd son plus sympathique supporter

Il n’hésitait pas à prendre la brosse et la serpillière pour aller sécher le parquet, il chauffait la salle à chaque arrêt de jeu et il amusait la galerie avec ses pas de breakdance. C’était aussi le plus fidèle des supporters d’Union Neuchâtel Basket : Freddy Burkhard – ou plus simplement Freddy - n’est plus. Nous avons appris vendredi qu’il venait de décéder. Freddy n’animait pas seulement la salle de La Riveraine. Il a soutenu Neuchâtel Xamax, Young Sprinters, le NUC et bien d’autres clubs. C'est donc un personnage connu comme le loup blanc en Ville de Neuchâtel qui s’en va ! /mne