Un camp 100% dédié au basket

Ils ont entre 8 et 18 ans et sont passionnés par le basketball. Une cinquantaine de de jeunes de la région participent depuis lundi à la première édition d’un camp de basketball. Il a lieu au centre sportif à Couvet durant toute la semaine et est organisé par l’ancien entraîneur d’Union Neuchâtel. Epaulé par d’autres professionnels, Manu Schmitt, propose des activités ludiques, des matches et du renforcement musculaire. Le but est de permettre aux jeunes de progresser en fonction de leur niveau mais aussi, peut-être, de faire naître des vocations. /ali