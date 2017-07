Nouvelles recrues pour Union Neuchâtel

L’effectif d’Union Neuchâtel prend forme. Le club de basketball neuchâtelois a annoncé le recrutement de deux nouveaux joueurs. Le premier est Spencer Parker, un Américain de 2m01 évoluant au poste 3 et qui a joué la saison passée pour le BC Juventus en Lituanie. Ses moyennes étaient de 4,7 points marqués et 1,5 rebonds captés par match.

Le second est Killian Martin, ancien international suisse U18M de 2m03 et qui évolue au poste 4-3. Le Genevois jouait pour le Bernex Basket avec un temps moyen de 25 minutes et une moyenne de 12,4 points marqués. /comm-dsa