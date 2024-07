Mityukov en demi-finales du 200 m dos avec le meilleur temps

Sa déconvenue sur 100 m dos n'est déjà qu'un lointain souvenir. Roman Mityukov s'est aisément qualifié pour les demi-finales du 200 m dos aux JO de Paris en signant le meilleur temps des séries.

Eliminé pour un centième de seconde dès les séries du 100 m dos, Roman Mityukov a mis les choses au point dans sa discipline de prédilection. Le double médaillé mondial a remporté sa série en 1'56''62, reléguant l'Américain Ryan Murphy à 0''41. Deuxième de ces séries, l'Allemand Lukas Maertens a nagé en 1'56''89.

'Le principal était de réussir un bon chrono, sous les 1'57, afin d'occuper une des lignes d'eau centrales en demi-finales' dès 21h47 mercredi soir. 'J'ai eu l'opportunité de regarder mon temps aux 150 mètres, et ai pu contrôler sur la dernière longueur. Je suis donc satisfait', a-t-il analysé.

Le Genevois de 24 ans est revenu sur sa prestation des séries du 100 m dos. 'Ce n'était pas normal de réaliser un tel chrono (réd: 53''94), même si je manque de vitesse et de puissance pour le 100. Ca m'a mis plus de pression pour le 200. Je voulais me rassurer dès les séries', a-t-il poursuivi.

S'il a pu gérer ses efforts dans ses séries, Roman Mityukov est conscient qu'aucun calcul ne sera possible lors des demi-finales. 'Je devrai nager presque à fond, voire à 100%, pour passer en finale', a conclu le Genevois, dont le meilleur temps de l'année est de 1'55''40 (à 0''06 de son record de Suisse).

/ATS