Amsterdam: « très violent incident » visant des supporters israéliens

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné vendredi matin l'envoi de deux avions à Amsterdam pour secourir des supporters du Maccabi Tel-Aviv après des violences ayant conduit à des dizaines d'interpellations en marge d'un match de Ligue Europa.

'Le Premier ministre a ordonné l'envoi immédiat de deux avions de secours pour venir en aide à nos citoyens', selon un communiqué de ses services, précisant que M. Netanyahu considérait 'l'effroyable incident avec la plus grande gravité'.

Après de violentes émeutes en marge du match à l'extérieur d'un club de football israélien à Amsterdam, le gouvernement israélien veut faire évacuer par avion des supporters du club visiteur. Selon le journal 'Times of Israel' et le portail d'information 'Ynet', les supporters du Maccabi Tel Aviv doivent être transportés en sécurité par deux avions. Netanyahu aurait appelé les forces de sécurité néerlandaises à agir avec détermination contre les auteurs de violences et à assurer la sécurité des supporters de football israéliens.

Violents débordements

De violents débordements ont eu lieu jeudi soir autour du match de football opposant le club néerlandais de l'Ajax Amsterdam au Maccabi Tel Aviv dans le cadre de l'Europa League. Selon la police, des troubles ont eu lieu à plusieurs endroits dans le centre de la capitale néerlandaise - sans préciser de quel côté provenaient les violences. Au total, 57 personnes auraient été provisoirement arrêtées jeudi soir.

Plusieurs politiciens israéliens ont évoqué des scènes de violence consternantes, au cours desquelles des auteurs propalestiniens auraient littéralement chassé des Juifs - en se référant à des vidéos diffusées sur les médias sociaux. Les enregistrements n'ont toutefois pas pu être vérifiés dans un premier temps, et la police néerlandaise est restée nettement plus réservée dans sa présentation.

'Un pogrom a lieu en Europe en 2024', a commenté l'ambassadeur israélien auprès de l'ONU Danny Danon sur X. Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar y a écrit: 'Suite aux graves incidents, nous sommes en contact avec les autorités des Pays-Bas. Tout Israélien ou juif qui se trouve actuellement dans le besoin ou qui a des informations sur ces violences est prié de contacter le centre de situation'.

