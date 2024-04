Adrian Lehmann hospitalisé après une attaque cardiaque

Le marathonien Adrian Lehmann a été victime d'une attaque cardiaque quelques jours avant le marathon de Zurich.

L'athlète de 34 ans du LV Langenthal se trouve à l'hôpital, dans un état stable, annonce Swiss Athletics qui a été informée par les proches de Lehmann.

Selon le post Instagram, l'accident s'est produit lors des derniers préparatifs du marathon de Zurich. Grâce à l'aide d'urgence sur place et au bon fonctionnement de la chaîne de sauvetage, Adrian Lehmann a pu être pris médicalement en charge et hospitalisé dans les meilleurs délais.

Lehmann espérait gagner à Zurich de nombreux points dans l'optique du World Ranking, qui est déterminant pour la qualification au marathon des Jeux olympiques de Paris en août et pour le semi-marathon des Championnats d'Europe de Rome en juin. Il y a un an, il avait établi son record personnel à Zurich en 2h11'44'', et est le numéro 6 helvétique dans la discipline.

