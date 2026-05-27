Un final en apothéose pour le BCN Tour

Dénivelé à prendre en compte

Si l’étape comprend tout de même 204 mètres de dénivelé positif sur l’ensemble du parcours, c’est bien de la descente (-420m) qui attend principalement les coureurs. De quoi faire siffler quelques articulations, selon Christian Theurillat : « On doit bien préparer son corps, car on travaille en excentrique et que les impacts sont plus méchants en descente qu’en montée. »

Le coup d'envoi de cette sixième étape sera donné à 19h30 aux Hauts-Geneveys avec une arrivée à Neuchâtel près de la Maladière. /Swe-Gjo