Un final en apothéose pour le BCN Tour

Le BCN Tour va marquer le coup pour clôturer son 40e anniversaire. La dernière étape de l’édition 2026 s’annonce particulière ce mercredi soir avec environ 16km entre Les Hauts-Geneveys et Neuchâtel.
Une dernière ligne droite pour le BCN Tour. La sixième et dernière étape de la manifestation se tient ce mercredi soir. Et pour clôturer le 40e anniversaire de cet événement, les organisateurs ont réservé un parcours spécial aux courageux qui se présenteront sur la ligne de départ. Contrairement aux tracés habituels en boucle et d’une dizaine de kilomètres, c’est une étape en ligne, longue de 16 km entre les Hauts-Genevey et Neuchâtel, qui attend les coureurs.
Un tracé inédit
Ce parcours particulier engendre une organisation différente, tant sur le plan logistique que sportif. « Cette étape va laisser des traces », prévient Christian Theurillat, coach sportif et co-fondateur d'Intensity Workout. « Il y aura de nombreuses personnes qui feront uniquement cette étape, car elle est inédite », anticipe le spécialiste.
Christian Theurillat : « C’est plus long, les impacts en descente sont beaucoup plus grands. Il y aura de grosses courbatures ! »
Dénivelé à prendre en compte
Si l’étape comprend tout de même 204 mètres de dénivelé positif sur l’ensemble du parcours, c’est bien de la descente (-420m) qui attend principalement les coureurs. De quoi faire siffler quelques articulations, selon Christian Theurillat : « On doit bien préparer son corps, car on travaille en excentrique et que les impacts sont plus méchants en descente qu’en montée. »
Le coup d'envoi de cette sixième étape sera donné à 19h30 aux Hauts-Geneveys avec une arrivée à Neuchâtel près de la Maladière. /Swe-Gjo