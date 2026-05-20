Un BCN Tour « joueur» à Couvet

La 5e étape de Couvet a été vallonnée mais n'a pas créé de surprises au classement mercredi ...
Un BCN Tour « joueur» à Couvet

La 5e étape de Couvet a été vallonnée mais n'a pas créé de surprises au classement mercredi. Nathalie Geiser et Gabriel Sintes se sont imposés à Val-de-Travers et restent en tête au classement général.

Nathalie Geiser est invaincue sur le BCN Tour 2026 après sa victoire à Couvet. Nathalie Geiser est invaincue sur le BCN Tour 2026 après sa victoire à Couvet.

Du dénivelé et de la continuité à Couvet. Les leaders se sont imposés au terme de la 5e étape du BCN tour ce mercredi. Chez les hommes, Gabriel Sintes a avalé les 9,3 km en 33’05’’, devant Eloïs Houser (34’09’’) et Tom Selz (34’42’’). « Ça a été dur comme à chaque fois, j’ai de la peine à contrôler, moi je suis toujours un peu à fond » nous confiait le Vaudruzien dans l’aire d’arrivée. 260m de dénivelé positif étaient tout de même au programme.

Gabriel Sintes : « Cette étape était chouette, beau Val-de-Travers donc ça fait plaisir. »

Ecouter le son

Les leaders au départ à Couvet Les leaders au départ à Couvet

Au classement général, Gabriel Sintes reste premier avec un peu plus de 10 minutes d’avance sur son premier poursuivant, Mattéo Donzé. Tom Self complète là aussi ce podium.


Cinq sur cinq Nathalie Geiser

Chez les femmes, la domination de Nathalie Geiser s’est poursuivie sur cette étape vallonnière. La Neuchâteloise a remporté la course en 39’56’’, devant Marlene Petitgirard (41’06’’) et Inès Chiffelle (42’47’’). Elle reste par la même occasion à la tête du classement générale, avec environ 15 minutes d’avance sur Inès Chiffelle. Madalena Morgado est troisième.

Ce cinquième résultat acquis à Couvet fait évidement plaisir à Nathalie Geiser : « Je suis hyper contente. Avant de commencer le BCN, je ne savais pas vraiment quelle serait la concurrence. On verra la semaine prochaine, il y a une sérieuse concurrente qui sera là ».

Nathalie Geiser : « J’ai adoré ! C’était vraiment hyper joueur. »

Ecouter le son

Les concurrents ont maintenant une semaine pour se préparer avant le « boss final » : la sixième et dernière étape, longue de 15,1 km, entre Les Hauts-Geneveys et Neuchâtel. De quoi terminer cette 40e édition avec des souvenirs dans la tête et dans les jambes. /swe


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Zurich: rejet de justesse du législatif à un soutien au golf

Zurich: rejet de justesse du législatif à un soutien au golf

Autres sports    Actualisé le 20.05.2026 - 20:50

Anaïs Kistler, de la boxe à l'unihockey en passant par le rugby

Anaïs Kistler, de la boxe à l'unihockey en passant par le rugby

Autres sports    Actualisé le 19.05.2026 - 15:55

Une campagne de la Suva pour éviter les accidents de foot amateur

Une campagne de la Suva pour éviter les accidents de foot amateur

Autres sports    Actualisé le 19.05.2026 - 11:18

Championnat du monde 2026: La Suisse se rit des Allemands

Championnat du monde 2026: La Suisse se rit des Allemands

Autres sports    Actualisé le 18.05.2026 - 22:52

Articles les plus lus

Le tour du lac à la nage pour sensibiliser au souffle

Le tour du lac à la nage pour sensibiliser au souffle

Autres sports    Actualisé le 17.05.2026 - 10:36

Grosse performance pour Ariane Wilhem

Grosse performance pour Ariane Wilhem

Autres sports    Actualisé le 17.05.2026 - 16:08

La Suisse ne jouera pas la phase finale du Mondial

La Suisse ne jouera pas la phase finale du Mondial

Autres sports    Actualisé le 17.05.2026 - 20:16

Aaron Rai vainqueur surprise du PGA Championship

Aaron Rai vainqueur surprise du PGA Championship

Autres sports    Actualisé le 18.05.2026 - 06:48