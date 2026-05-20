Un BCN Tour « joueur» à Couvet

Au classement général, Gabriel Sintes reste premier avec un peu plus de 10 minutes d’avance sur son premier poursuivant, Mattéo Donzé. Tom Self complète là aussi ce podium.





Cinq sur cinq Nathalie Geiser

Chez les femmes, la domination de Nathalie Geiser s’est poursuivie sur cette étape vallonnière. La Neuchâteloise a remporté la course en 39’56’’, devant Marlene Petitgirard (41’06’’) et Inès Chiffelle (42’47’’). Elle reste par la même occasion à la tête du classement générale, avec environ 15 minutes d’avance sur Inès Chiffelle. Madalena Morgado est troisième.

Ce cinquième résultat acquis à Couvet fait évidement plaisir à Nathalie Geiser : « Je suis hyper contente. Avant de commencer le BCN, je ne savais pas vraiment quelle serait la concurrence. On verra la semaine prochaine, il y a une sérieuse concurrente qui sera là ».