Un BCN Tour « joueur» à Couvet

Du dénivelé et de la continuité à Couvet. Les leaders se sont imposés au terme de la 5e étape du BCN tour ce mercredi. Chez les hommes, Gabriel Sintes a avalé les 9,3 km en 33’05’’, devant Eloïs Houser (34’09’’) et Tom Selz (34’42’’). « Ça a été dur comme à chaque fois, j’ai de la peine à contrôler, moi je suis toujours un peu à fond » nous confiait le Vaudruzien dans l’aire d’arrivée. 260m de dénivelé positif étaient tout de même au programme.
Gabriel Sintes : « Cette étape était chouette, beau Val-de-Travers donc ça fait plaisir. »
Au classement général, Gabriel Sintes reste premier avec un peu plus de 10 minutes d’avance sur son premier poursuivant, Mattéo Donzé. Tom Self complète là aussi ce podium.
Cinq sur cinq Nathalie Geiser
Chez les femmes, la domination de Nathalie Geiser s’est poursuivie sur cette étape vallonnière. La Neuchâteloise a remporté la course en 39’56’’, devant Marlene Petitgirard (41’06’’) et Inès Chiffelle (42’47’’). Elle reste par la même occasion à la tête du classement générale, avec environ 15 minutes d’avance sur Inès Chiffelle. Madalena Morgado est troisième.
Ce cinquième résultat acquis à Couvet fait évidement plaisir à Nathalie Geiser : « Je suis hyper contente. Avant de commencer le BCN, je ne savais pas vraiment quelle serait la concurrence. On verra la semaine prochaine, il y a une sérieuse concurrente qui sera là ».
Nathalie Geiser : « J’ai adoré ! C’était vraiment hyper joueur. »
Les concurrents ont maintenant une semaine pour se préparer avant le « boss final » : la sixième et dernière étape, longue de 15,1 km, entre Les Hauts-Geneveys et Neuchâtel. De quoi terminer cette 40e édition avec des souvenirs dans la tête et dans les jambes. /swe