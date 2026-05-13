Les favoris intraitables à Dombresson

Les leaders ont tenu leur rang lors de la quatrième étape du BCN Tour ce mercredi à Dombresson. Nathalie Geiser a survolé les débats chez les dames. Côté messieurs, Gabriel Sintes l’a emporté.
Pas de surprise à Dombresson. Sous une éclaircie bienvenue, les coureurs du BCN Tour se sont élancé ce mercredi pour la quatrième étape de la course à pied régional. Au programme : une boucle de 10km, pour 170 mètres de dénivelés positif qui a souris aux deux leaders du classement général.
Du côté des messieurs, Gabriel Sintes a renoué avec la victoire avec un chrono de 34'27''. Deuxième à La Chaux-de-Fonds, le coureur des Geneveys-sur-Coffrane s’est employé dès la première montée ( la grande difficulté du parcours) . « Je suis monté à mon rythme, je ne me suis pas mis dans le rouge. Une fois qu’on est tout seul, il n’y a pas de calcul, il faut foncer », sourit le vainqueur du jour. Pas si loin derrière lui, Titouan Haan a été relégué à la deuxième place, à 33’’ d’un maillot jaune jugé inarrêtable. « Il est parti très fort, j’ai dû tout de suite baisser le pavillon et le laisser partir », confie le coureur de Neuchâtel dans l’aire d’arrivée. Mirko Ratano, deuxième du classement général, est quant à lui monté sur la troisième marche du podium, à 1’28’’ de Gabriel Sintes.
Titouan Haan : « J'espère pouvoir reprendre ma revanche. »
Après les deux premiers pointages, le suspense était déjà clos. Chez les dames, Nathalie Geiser a mis tout le monde d’accord en bouclant le parcours en 40’49’’. « J’ai eu de bonnes sensations, j’en ai gardé sous la semelle pour ne pas me mettre dans le rouge », explique la quadruple vainqueure d’étape. Dans ses baskets, Inès Chiffelle n’a pas pu tenir le rythme imposé par son aînée. Deuxième du classement général, quelque 3’19’’ l’ont éloignée d’une première victoire sur le BCN Tour. « Je n’ai pas eu les jambes aujourd’hui, mais je suis déjà contente de lui reprendre un peu de temps, même si Nathalie Geiser reste encore loin devant », glisse la coureuse de Lignières. SUr la troisième marche du podium, Madalena Morgado a terminé à 2'59'' de Nathalie Geiser.
Inès Chiffelle : « Il va falloir encore beaucoup s'entrainer pour la rattraper. »
Gabriel Sintes et Nathalie Geiser conservent donc leurs maillots jaunes. Le départ de la cinquième et avant-dernière étape du BCN Tour sera donné mercredi prochain sur les chemins de Couvet. /ave