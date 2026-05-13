Les favoris intraitables à Dombresson

Pas de surprise à Dombresson. Sous une éclaircie bienvenue, les coureurs du BCN Tour se sont élancé ce mercredi pour la quatrième étape de la course à pied régional. Au programme : une boucle de 10km, pour 170 mètres de dénivelés positif qui a souris aux deux leaders du classement général.

Du côté des messieurs, Gabriel Sintes a renoué avec la victoire avec un chrono de 34'27''. Deuxième à La Chaux-de-Fonds, le coureur des Geneveys-sur-Coffrane s’est employé dès la première montée ( la grande difficulté du parcours) . « Je suis monté à mon rythme, je ne me suis pas mis dans le rouge. Une fois qu’on est tout seul, il n’y a pas de calcul, il faut foncer », sourit le vainqueur du jour. Pas si loin derrière lui, Titouan Haan a été relégué à la deuxième place, à 33’’ d’un maillot jaune jugé inarrêtable. « Il est parti très fort, j’ai dû tout de suite baisser le pavillon et le laisser partir », confie le coureur de Neuchâtel dans l’aire d’arrivée. Mirko Ratano, deuxième du classement général, est quant à lui monté sur la troisième marche du podium, à 1’28’’ de Gabriel Sintes.