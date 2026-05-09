Un tournoi 100% féminin pour prendre confiance

Pour les femmes, pas contre les hommes, prendre confiance et s’amuser. C’est le credo du tournoi multisports « Queens of the court », dont la première édition s’est déroulée samedi à la Halle Volta de La Chaux-de-Fonds. Avec cet événement mêlant basket, volleyball et jeux sportifs, Lisa Alessi, joueuse de volleyball au Volley Franches-Montagnes en Ligue A et étudiante à l’Université de Neuchâtel, souhaitait « amener une touche de collectivité » et permettre aux participantes de prendre confiance en elles.

Son idée est née dans le cadre d’un stage universitaire : plutôt que d’intégrer un événement déjà existant, Lisa Alessi a préféré créer son propre projet, « avec une cause derrière ».