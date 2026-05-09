Un tournoi 100% féminin pour prendre confiance

La compétition multisports « Queens of the court » a vécu sa première édition ce samedi à La ...
Un tournoi 100% féminin pour prendre confiance

La compétition multisports « Queens of the court » a vécu sa première édition ce samedi à La Chaux-de-Fonds. Lisa Alessi, volleyeuse de Ligue A et étudiante neuchâteloise, voulait permettre aux femmes de s’approprier pleinement les terrains.

Valentine Bernauer, du Service de la jeunesse de la Ville de La Chaux-de-Fonds, et Lisa Alessi, l’organisatrice de l’événement, avaient le sourire samedi. Valentine Bernauer, du Service de la jeunesse de la Ville de La Chaux-de-Fonds, et Lisa Alessi, l’organisatrice de l’événement, avaient le sourire samedi.

Pour les femmes, pas contre les hommes, prendre confiance et s’amuser. C’est le credo du tournoi multisports « Queens of the court », dont la première édition s’est déroulée samedi à la Halle Volta de La Chaux-de-Fonds. Avec cet événement mêlant basket, volleyball et jeux sportifs, Lisa Alessi, joueuse de volleyball au Volley Franches-Montagnes en Ligue A et étudiante à l’Université de Neuchâtel, souhaitait « amener une touche de collectivité » et permettre aux participantes de prendre confiance en elles.

Son idée est née dans le cadre d’un stage universitaire : plutôt que d’intégrer un événement déjà existant, Lisa Alessi a préféré créer son propre projet, « avec une cause derrière ».

Lisa Alessi : « Le but est que les filles prennent confiance en elles. »

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Pas récompensées par la performance

Pour l’organisatrice, l’objectif n’était pas la compétition à tout prix. « On n’a pas cette pression de toujours devoir avoir le même niveau que les hommes », souligne-t-elle. « On n’est pas récompensées par la performance, mais plutôt par l’envie de montrer qu’on est là. » L’événement mettait ainsi davantage l’accent sur « l’entraide, la collectivité et l’amusement » plutôt que sur les résultats sportifs.

Lisa Alessi : « On n’a pas souvent l’opportunité d’avoir quelque chose de 100% féminin. »

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La philosophie de ce tournoi a convaincu le secteur d’animation socioculturelle de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Lisa Alessi a donc pu compter sur le soutien de Valentine Bernauer, animatrice socioculturelle de la Métropole horlogère, pour mettre sur pied l’événement. « Offrir aux femmes un espace d’expression sportive, sans compétition, pour se sentir bien, ça faisait totalement sens pour nous », explique Valentine Bernauer.

Valentine Bernauer : « Les femmes peuvent aussi partager un moment entre elles. »

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Pour Valentine Bernauer, cette journée répond aussi à un véritable besoin. « On sent parfois des atmosphères qui ne sont pas directement hostiles, mais pas forcément favorables à ce qu’on se sente à l’aise », relève-t-elle.

Valentine Bernauer : « C’est une occasion de pratiquer du sport dans un contexte qui le favorise. »

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Le tournoi se tenait jusqu’à 19h à la Halle Volta. Seules les femmes étaient autorisées à assister aux matches. /yca


 

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