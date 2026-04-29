Nathalie Geiser et Gabriel Sintes brillent à Lignières

La deuxième étape du BCN Tour a offert une belle course. Mercredi, la compétition faisait son retour à Lignières après une année d’absence. Au programme : un parcours de 9,5 kilomètres, pour 220 mètres de dénivelé positif, sous une météo clémente et dans une ambiance de fête.

Chez les messieurs, Gabriel Sintes a pris sa revanche. Battu pour une seconde et huit dizièmes à Marin, il s’est cette fois imposé en 31’53’’. Il a relégué Mirko Ratano à 1’20’’ et Eloïs Houser à 1’26’’. Une victoire obtenue sans duel direct avec Alexis Lhériau, le gagnant de la première étape. Le triathlète neuchâtelois n’était pas au départ, mais Gabriel Sintes n’a pas changé son plan : courir à son rythme et aller le plus vite possible. « C’est un peu différent parce que là, j’ai vraiment décidé de faire ma course à moi. Après, si Alexis avait été là, je pense que j’aurais fait la même chose de toute façon », a-t-il expliqué en riant.

