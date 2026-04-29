Nathalie Geiser et Gabriel Sintes brillent à Lignières

La deuxième étape du BCN Tour a eu lieu mercredi à Lignières. Nathalie Geiser s’est imposée chez les dames, tandis que Gabriel Sintes l’a emporté chez les messieurs. Tous deux portent désormais le maillot jaune de leader du classement général.
La deuxième étape du BCN Tour a offert une belle course. Mercredi, la compétition faisait son retour à Lignières après une année d’absence. Au programme : un parcours de 9,5 kilomètres, pour 220 mètres de dénivelé positif, sous une météo clémente et dans une ambiance de fête.
Chez les messieurs, Gabriel Sintes a pris sa revanche. Battu pour une seconde et huit dizièmes à Marin, il s’est cette fois imposé en 31’53’’. Il a relégué Mirko Ratano à 1’20’’ et Eloïs Houser à 1’26’’. Une victoire obtenue sans duel direct avec Alexis Lhériau, le gagnant de la première étape. Le triathlète neuchâtelois n’était pas au départ, mais Gabriel Sintes n’a pas changé son plan : courir à son rythme et aller le plus vite possible. « C’est un peu différent parce que là, j’ai vraiment décidé de faire ma course à moi. Après, si Alexis avait été là, je pense que j’aurais fait la même chose de toute façon », a-t-il expliqué en riant.
Gabriel Sintes : « C’est sûr que si tu as quelqu’un qui te challenge, tu te pousses encore plus. »
Chez les dames, Nathalie Geiser s’est montrée la plus rapide. Elle a devancé Juliette Berberat de 1’05’’ et Marine Jacquat de 2’13’’. Déjà victorieuse la semaine dernière à Marin, elle a remis le couvert ce mercredi. Nous l’avons justement suivie lors de cette étape de Lignières. Un peu avant le départ, elle nous confiait ses astuces pour partir à pleine balle : « Là, on fait un petit échauffement pour se mettre en jambes, avec deux ou trois accélérations. On étire un peu les jambes, on prend un petit gel pour se donner de l’énergie, et hop ! »
Nathalie Geiser : « Il faut essayer de ne pas partir trop vite pour éviter de griller les cartouches dès le départ. »
Pour signer un tel résultat, Nathalie Geiser s’était bien préparée. La coureuse originaire de Lignières, avait reconnu le parcours dimanche à un rythme tranquille, avec l’impression qu’il n’était « pas si dur ». Mais en mode course, le constat a changé : l’étape s’est révélée casse-pattes. La gagnante du jour l’a qualifiée de « quand même piquante ». Avec cette deuxième victoire, la Neuchâteloise prend le large au classement général.
Nathalie Geiser : « C’était rempli de monde, c’était vraiment incroyable. »
Prochain rendez-vous pour les coureurs du BCN Tour mercredi prochain à La Chaux-de-Fonds, sur un parcours de 9,4 km, un peu moins vallonné que celui de Lignières. /yca