Vers un nouveau record au BCN Tour

Le BCN Tour 2026 prend son envol ce mercredi soir à Marin. Le record de participation est en ...
Vers un nouveau record au BCN Tour

Le BCN Tour 2026 prend son envol ce mercredi soir à Marin. Le record de participation est en passe d'exploser : le cap des 7'000 inscriptions est presque franchi.

Il y aura foule à nouveau au BCN Tour. (Photo: archives). Il y aura foule à nouveau au BCN Tour. (Photo: archives).

Le cap des 7'000 inscriptions est bientôt franchi : plus de 6'800 coureurs se sont annoncés pour prend part au BCN Tour 2026, qui démarre ce mercredi soir à Marin. Le record de l’an dernier a déjà explosé. Le BCN Tour souffle ses 40 bougies cette année. En quatre décennies, sa popularité n’a jamais cessé de croître.

Amanda Levy tient depuis plusieurs années le stand de remise des dossards. Elle relève que cette édition anniversaire suscite un engouement particulier : « Le public a hâte de cette édition. Depuis dix jours que l’on tient ce stand à Marin-Centre, on a tout le temps du monde qui vient chercher son dossard son T-shirt. Cet engouement est vraiment super. »

C’est toujours la même question, comment expliquer que le BCN Tour attire chaque année plus de coureurs ? « C’est l’ambiance, le fait de faire un challenge. Il ne faut pas grand-chose, un short, une paire de baskets et on y va. » 

Amanda Levy : « On a tout le temps du monde. »

Ecouter le son

Société organisatrice, Sport Plus ne peut que se réjouir de cet engouement croissant pour son épreuve. La logistique est maîtrisée selon sa directrice, Carolane Nishinaga. Avec toutefois un bémol lié à la mobilité. C’est aussi une question de responsabilité individuelle qui ne dépend pas que des seuls organisateurs : « C’est quelque chose qui nous met pas mal de challenges depuis plusieurs années. On le sait et on en est conscient. On invite les coureurs à prendre les transports publics, à faire du covoiturage. Mais, c’est aussi la collaboration de chacun qui fait que cela peut fonctionner », résume Carolane Nishinaga.

Carolane Nishinaga : « L’accès à Lignières posera problème. »

Ecouter le son

Ce BCN Tour démarre dès 15h ce mercredi par les courses réservées aux enfants. Les adultes s’élanceront, eux, à 19h15. Ils seront suivis par les adeptes de Nordic Walking à 19h27. / mne


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