Vers un nouveau record au BCN Tour

Le cap des 7'000 inscriptions est bientôt franchi : plus de 6'800 coureurs se sont annoncés pour prend part au BCN Tour 2026, qui démarre ce mercredi soir à Marin. Le record de l’an dernier a déjà explosé. Le BCN Tour souffle ses 40 bougies cette année. En quatre décennies, sa popularité n’a jamais cessé de croître.

Amanda Levy tient depuis plusieurs années le stand de remise des dossards. Elle relève que cette édition anniversaire suscite un engouement particulier : « Le public a hâte de cette édition. Depuis dix jours que l’on tient ce stand à Marin-Centre, on a tout le temps du monde qui vient chercher son dossard son T-shirt. Cet engouement est vraiment super. »

C’est toujours la même question, comment expliquer que le BCN Tour attire chaque année plus de coureurs ? « C’est l’ambiance, le fait de faire un challenge. Il ne faut pas grand-chose, un short, une paire de baskets et on y va. »

