Jean-Elie Rufi, doyen du BCN Tour

Le BCN Tour approche à grands pas. La 38e édition prendra son envol mercredi 22 avril à Marin. Les organisateurs se dirigent vers un nouveau record d’inscriptions. À une semaine du départ, plus de 5'000 coureurs à pied ont annoncé leur participation. Selon Michel Sinz, le responsable des parcours, ce chiffre dépasse de quelques centaines celui de l’an dernier à la même époque. Et Jean-Elie Rufi figure à nouveau parmi les inscrits. Ce Loclois de 74 ans était le coureur le plus âgé à avoir pris part aux six étapes de l’an dernier. C’est un fidèle parmi les fidèles. Son plus ancien souvenir du Tour du Canton remonte à 1986, année de la première édition de la course : « Je pratique la course à pied depuis les années 80. Donc j’ai commencé à 28 ans. Je continue et je sens que la machine n’est pas usée et que cela me fait du bien. Je peux aussi dire que mes articulations tiennent le coup », explique-t-il.
Jean-Elie Rufi : « Je me prépare bien avant chaque entraînement. »
Depuis 1986, Jean-Elie Rufi a manqué quelques éditions du BCN Tour en raison de ses responsabilités professionnelles chez Dixi. Aujourd’hui retraité, il peut se préparer à sa guise. « Déjà, je cours un petit peu toute l'année. Je fais au minimum un ou deux entraînements par semaine dont un de qualité, soit des fractionnés. Et deux entraînements d’endurance de 8 à 10km ».
« Je n’ai pas de douleur dans les articulations, les genoux et les hanches. »
Jean-Elie Rufi estime que la course à pied le maintien en forme et que c’est bon pour sa santé. En course, il ne juge pas du tout fournir des efforts trop violents malgré ses 74 ans : « Je m’entraîne beaucoup en côte sur des parcours que je connais. Et j’arrive à bien doser. »
« Mon cœur redescend vite à moins de 120 pulsations minute. »
Jean-Elie Rufi est un amoureux de la course à pied et en priorité du BCN Tour : « Ce qui me plaît déjà, les parcours et puis le public qui nous entourage. C’est sympa. »
« Je remercie tous ces bénévoles qui se dévouent pour nous. »
Outre Marin, les autres étapes du BCN Tour 2026 se tiendront dans l’ordre chronologique à Lignières, La Chaux-de-Fonds, Dombresson, Couvet et Neuchâtel. Pour marquer le 40e anniversaire de la course, le rendez-vous de cette ultime étape sera donné aux Hauts-Geneveys, le 27 mai, au cours d’un périple de 15 kilomètres jusqu’au bord du lac. /mne-yca