Jean-Elie Rufi, doyen du BCN Tour

Le BCN Tour approche à grands pas. La 38e édition prendra son envol mercredi 22 avril à Marin. Les organisateurs se dirigent vers un nouveau record d’inscriptions. À une semaine du départ, plus de 5'000 coureurs à pied ont annoncé leur participation. Selon Michel Sinz, le responsable des parcours, ce chiffre dépasse de quelques centaines celui de l’an dernier à la même époque. Et Jean-Elie Rufi figure à nouveau parmi les inscrits. Ce Loclois de 74 ans était le coureur le plus âgé à avoir pris part aux six étapes de l’an dernier. C’est un fidèle parmi les fidèles. Son plus ancien souvenir du Tour du Canton remonte à 1986, année de la première édition de la course : « Je pratique la course à pied depuis les années 80. Donc j’ai commencé à 28 ans. Je continue et je sens que la machine n’est pas usée et que cela me fait du bien. Je peux aussi dire que mes articulations tiennent le coup », explique-t-il.