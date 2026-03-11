BCN Tour : une édition unique en son genre

L’édition des 40 ans du BCN Tour se dévoile. Les organisateurs de la course à pied ont présenté ce mercredi les contours des six étapes de cette année qui se dérouleront entre le 22 avril et le 27 mai. Pour les quatre décennies de ce que l’on appelait à l’origine le Tour du canton, les coureurs se rendront dans toutes les régions : à Marin, Lignières, La Chaux-de-Fonds, Dombresson et Couvet. La dernière étape sera inédite pour cette édition anniversaire : elle amènera les coureurs des Hauts-Geneveys à Neuchâtel sur 15,1 km, avec une arrivée à La Maladière.

Développement suit. /lgn