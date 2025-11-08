Aux Jeunes-Rives, un lycéen vous invite à bouger chaque samedi

Courir ensemble, chacun à son rythme. La Boucle et la Bouclette a vécu sa 9e édition ce samedi ...
Courir ensemble, chacun à son rythme. La Boucle et la Bouclette a vécu sa 9e édition ce samedi matin. Ce rendez-vous de course à pied est né de l’initiative de Louis Gallina, un lycéen neuchâtelois de 18 ans.

Louis Gallina, 18 ans, invite chaque samedi matin les participants à courir dans le cadre de son travail de maturité au Lycée Jean-Piaget. Louis Gallina, 18 ans, invite chaque samedi matin les participants à courir dans le cadre de son travail de maturité au Lycée Jean-Piaget.

La Boucle et la Bouclette propose deux parcours : un de 5 km, la Boucle, et un de 2,5 km, la Bouclette. On pourrait croire à une compétition, mais ce n’en est pas une. Cette course à pied vise uniquement à motiver les gens à bouger. Depuis plus de deux mois, Louis Gallina, 18 ans, invite chaque samedi matin à 9 h aux vestiaires des Jeunes-Rives à Neuchâtel, toutes les personnes intéressées à se joindre au peloton. Il a lancé cette rencontre dans le cadre de son travail de maturité au Lycée Jean-Piaget.

Lors des neuf premières éditions, au minimum une quinzaine de participants étaient présents. Il en allait de même ce samedi matin. « Depuis que je suis tout petit, j’adore le sport et la course à pied et je me suis dit que mon travail de maturité, c’était l’occasion de créer un événement sportif », explique Louis Gallina. « Je me suis dit que ça n’existait pas vraiment des courses à pied où il n’y avait pas de chronométrage. Avec cette course, ça permet de se retrouver sans pression et juste profiter », ajoute-t-il.

Louis Gallina : « Il y a quelques personnes qui m’ont dit que sans cet événement, elles n’iraient pas courir le samedi matin. »

Ecouter le son

Une quinzaine de personnes était présente samedi matin aux Jeunes-Rives pour faire la Boucle ou la Bouclette. Une quinzaine de personnes était présente samedi matin aux Jeunes-Rives pour faire la Boucle ou la Bouclette.

Deborah, 55 ans, une habituée, vient courir avec Louis Gallina et les autres depuis plus de deux mois. Elle fait partie de ces personnes qui, sans ce rendez-vous, ne trouveraient pas la motivation d’aller courir. « Grâce à la Boucle et la Bouclette, je viens tous les samedis matin. Je n’en ai pas loupé un. Toute seule, j’ai un peu de la peine à me motiver », explique-t-elle.

Deborah : « Peu importe qu’on fasse la petite boucle ou la grande, il y a un petit groupe qui est là et qui part en même temps. »

Ecouter le son

Louis Gallina souhaite poursuivre ce rendez-vous au-delà de son travail de maturité. À terme, il espère que cette rencontre devienne auto-gérée. Prochain rendez-vous pour la Boucle et la Bouclette : la 10e édition, samedi prochain à 9 h aux Jeunes-Rives. /yca


