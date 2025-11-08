Aux Jeunes-Rives, un lycéen vous invite à bouger chaque samedi

La Boucle et la Bouclette propose deux parcours : un de 5 km, la Boucle, et un de 2,5 km, la Bouclette. On pourrait croire à une compétition, mais ce n’en est pas une. Cette course à pied vise uniquement à motiver les gens à bouger. Depuis plus de deux mois, Louis Gallina, 18 ans, invite chaque samedi matin à 9 h aux vestiaires des Jeunes-Rives à Neuchâtel, toutes les personnes intéressées à se joindre au peloton. Il a lancé cette rencontre dans le cadre de son travail de maturité au Lycée Jean-Piaget.

Lors des neuf premières éditions, au minimum une quinzaine de participants étaient présents. Il en allait de même ce samedi matin. « Depuis que je suis tout petit, j’adore le sport et la course à pied et je me suis dit que mon travail de maturité, c’était l’occasion de créer un événement sportif », explique Louis Gallina. « Je me suis dit que ça n’existait pas vraiment des courses à pied où il n’y avait pas de chronométrage. Avec cette course, ça permet de se retrouver sans pression et juste profiter », ajoute-t-il.