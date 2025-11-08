Aux Jeunes-Rives, un lycéen vous invite à bouger chaque samedi

Courir ensemble, chacun à son rythme. La Boucle et la Bouclette a vécu sa 9e édition ce samedi matin. Ce rendez-vous de course à pied est né de l’initiative de Louis Gallina, un lycéen neuchâtelois de 18 ans.
La Boucle et la Bouclette propose deux parcours : un de 5 km, la Boucle, et un de 2,5 km, la Bouclette. On pourrait croire à une compétition, mais ce n’en est pas une. Cette course à pied vise uniquement à motiver les gens à bouger. Depuis plus de deux mois, Louis Gallina, 18 ans, invite chaque samedi matin à 9 h aux vestiaires des Jeunes-Rives à Neuchâtel, toutes les personnes intéressées à se joindre au peloton. Il a lancé cette rencontre dans le cadre de son travail de maturité au Lycée Jean-Piaget.
Lors des neuf premières éditions, au minimum une quinzaine de participants étaient présents. Il en allait de même ce samedi matin. « Depuis que je suis tout petit, j’adore le sport et la course à pied et je me suis dit que mon travail de maturité, c’était l’occasion de créer un événement sportif », explique Louis Gallina. « Je me suis dit que ça n’existait pas vraiment des courses à pied où il n’y avait pas de chronométrage. Avec cette course, ça permet de se retrouver sans pression et juste profiter », ajoute-t-il.
Louis Gallina : « Il y a quelques personnes qui m’ont dit que sans cet événement, elles n’iraient pas courir le samedi matin. »
Deborah, 55 ans, une habituée, vient courir avec Louis Gallina et les autres depuis plus de deux mois. Elle fait partie de ces personnes qui, sans ce rendez-vous, ne trouveraient pas la motivation d’aller courir. « Grâce à la Boucle et la Bouclette, je viens tous les samedis matin. Je n’en ai pas loupé un. Toute seule, j’ai un peu de la peine à me motiver », explique-t-elle.
Deborah : « Peu importe qu’on fasse la petite boucle ou la grande, il y a un petit groupe qui est là et qui part en même temps. »
Louis Gallina souhaite poursuivre ce rendez-vous au-delà de son travail de maturité. À terme, il espère que cette rencontre devienne auto-gérée. Prochain rendez-vous pour la Boucle et la Bouclette : la 10e édition, samedi prochain à 9 h aux Jeunes-Rives. /yca