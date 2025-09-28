Mondiaux de trail : un top 5 pour Loïc Berger, Ariane Wilhem meilleure Suissesse

Loïc Berger à la hauteur de ses ambitions. Le coureur neuchâtelois a terminé à la 5e position ...
Loïc Berger à la hauteur de ses ambitions. Le coureur neuchâtelois a terminé à la 5e position dimanche lors de la course U20 des championnats du monde de trail à Canfranc en Espagne. De son côté, Ariane Wilhem a terminé à la 25e place samedi sur le plus long tracé de la compétition.

Mathieu Bührer et Loïc Berger était à nouveau côte à côte dimanche lors des championnats du monde U20 de trail à Canfranc (photo d'archive: Yara Burkhalter). Mathieu Bührer et Loïc Berger était à nouveau côte à côte dimanche lors des championnats du monde U20 de trail à Canfranc (photo d'archive: Yara Burkhalter).

Clap de fin pour les championnats du monde de trail. Deux coureurs neuchâtelois ont concouru sous la bannière helvétique ce dimanche à Canfranc sur le versant espagnol des Pyrénées. 

Loïc Berger peut être satisfait. Lui qui visait un top 10  a terminé dimanche à la 5e position de la course U20 de ces mondiaux. Concourant sur un tracé dit « up and down », l’athlète de Cormondrèche a gravi près de 400m de dénivelé positif sur 7,8km. Un effort brutal. En troisième position à la mi-course, Loïc Berger termine finalement à une quarantaine de secondes (+ 42’’) de son compatriote Matthieu Bührer.

De son côté, Ariane Willhem a couru samedi sur la distance la plus longue de l’événement, soit 82km ponctuée de 5'400 mètres de pente positive. Gravitant dans le top 30 durant toute la durée de la course, la Vaudruzienne signe la meilleure performance helvétique avec une 25e place obtenue après près de 12h d’efforts./Ave



