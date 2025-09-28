Mondiaux de trail : un top 5 pour Loïc Berger, Ariane Wilhem meilleure Suissesse

Clap de fin pour les championnats du monde de trail. Deux coureurs neuchâtelois ont concouru sous la bannière helvétique ce dimanche à Canfranc sur le versant espagnol des Pyrénées.

Loïc Berger peut être satisfait. Lui qui visait un top 10 a terminé dimanche à la 5e position de la course U20 de ces mondiaux. Concourant sur un tracé dit « up and down », l’athlète de Cormondrèche a gravi près de 400m de dénivelé positif sur 7,8km. Un effort brutal. En troisième position à la mi-course, Loïc Berger termine finalement à une quarantaine de secondes (+ 42’’) de son compatriote Matthieu Bührer.

De son côté, Ariane Willhem a couru samedi sur la distance la plus longue de l’événement, soit 82km ponctuée de 5'400 mètres de pente positive. Gravitant dans le top 30 durant toute la durée de la course, la Vaudruzienne signe la meilleure performance helvétique avec une 25e place obtenue après près de 12h d’efforts./Ave