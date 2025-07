Loïc Berger fatigué, mais très satisfait

Une semaine faste et couronnée de succès pour Loïc Berger. Le coureur de Cormondrèche rentre des Championnats du monde juniors de course d’orientation avec deux médailles d’argent, acquises en individuel sur moyenne distance et en relais en forêt, et un diplôme grâce à sa 4e place en longue distance. Avec cinq courses en six jours, Loïc Berger n’a pas eu beaucoup de temps pour souffler dans le Trentin en Italie. Sur le chemin du retour, il confie ressentir « de la satisfaction, de la fatigue, un mélange de beaucoup d’émotions ». « C’est toujours une semaine super intense avec beaucoup de compétitions, donc c’est intense physiquement et mentalement, mais c’est une grande satisfaction de pouvoir revenir avec de bons résultats », poursuit l’orienteur. Loïc Berger admet que « ça n’a pas été très facile avec les conditions, donc la température ». Il explique également qu’il s’est blessé, sans grande gravité lors de la première compétition de la semaine. « J’ai eu des points de suture sous le bras », détaille-t-il.