Il n’a pas manqué grand-chose à Loïc Berger pour décrocher une médaille mondiale. Le coureur de Cormondrèche a pris la 4e place de la course longue distance des championnats du monde juniors de course d’orientation lundi. En Italie, il a parcouru les 10km de l’épreuve en 1h13’16’’. Loïc Berger termine à 1’13’’ du podium et 2’32’’ du vainqueur, le Tchèque Daniel Bollehovsky. /jpp