La Grande Béroche en mode multisports

Préparation conseillée

Au fil des années, le Raid Neuchaventure a trouvé son public. Et même si celui-ci est devenu un brin plus familial après l’arrêt du parcours « expert » il y a deux ans, il ne faut pas prendre cette course trop à la légère. « Je pense que la discipline qui pose le plus de soucis reste le roller », souligne Yan Voirol. « Les gens ne sont pas forcément habitués au roller, alors on a ouvert l’épreuve aux trottinettes ou aux skis-roues. Reste qu’il faut quand même se préparer avant la course dans différentes disciplines », ajoute-t-il.