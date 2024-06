Le Raid Neuchaventure à l’aveugle : « Il faut juste faire confiance ! »

Un frisson d’aventure plutôt que l’adrénaline de la pure compétition. C’est la fibre du Raid Neuchaventure et ça plaît toujours autant aux sportifs de la région : 130 duos sont arrivés au bout de l’un des deux parcours multisports proposés lors de cette 18e édition, qui s’est courue ce samedi dans la vallée de La Brévine. Antoine et Maxime Béguin se sont imposés sur le grand parcours (43 km, +1600 m) en 4h01’18’’. Sur le « petit » tracé (26 km, +650 m), Yann Castagné et Bastien Lambercier ont été les plus rapides en 2h02’46’’.

« Depuis qu’on a supprimé le tout grand parcours », il y a une augmentation de la participation « sur le petit parcours. C’est notre catégorie parent-enfant qui a un succès énorme », se félicite David Gadler, membre du comité d’organisation.