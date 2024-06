Razzia ibérique au Swiss Canyon Trail

Les plus endurants provenaient de la péninsule Ibérique : le Portugais Miguel Arsénio a en effet remporté la 29e édition du Swiss Canyon Trail samedi après-midi à Couvet. Il s’est imposé devant deux coureurs espagnols, Aleix Toda Mas et Abel Carretero. Parti à l’aube, sur le coup de 5 heures du matin, Miguel Arsénio a couvert les 115 kilomètres du parcours – pour plus de 5'000 mètres de dénivellation - en 10h24’9’’. C’est un record.

Deuxième à 3’50’’, Aleix Toda Mas connaît très bien la région. Il est en effet domicilié à Couvet depuis cinq ans. Il connaissait d’ailleurs le parcours par cœur : « Dans l’ultratrail, le plus important, c’est la tête. Mais je cours ici tous les jours. C’est un avantage, je connais presque chaque caillou », racontait-il à l’arrivée.