Le flag football, à la découverte d'un sport olympique

Les règles du flag football s’inspirent du football américain, à la différence près qu’il n’y a pas de contact et que les placages sont interdits. Ceux-ci sont remplacés par l’arrachage de bandes de tissus accrochés à la ceinture : « C’est un sport collectif, qui se joue à cinq contre cinq. On évite vraiment les contacts, c’est un sport assez sûr à ce niveau », décrit encore Eric Marques. Le flag football se prête bien à l’apprentissage du football américain : « Il est ludique et intéressant pour les jeunes. » Et il est possible de le pratiquer dans les deux clubs de football américain du canton, les Hornets de La Chaux-de-Fonds et les Knights de Neuchâtel.