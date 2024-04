Le BCN Tour fait un carton à Marin

5'319 inscriptions : c’était le chiffre record enregistré mercredi à Marin lors de la première étape du BCN Tour 2024. Soit 1'187 de plus que lors de la précédente édition. La fraîcheur de la température et un vent glaçant n’ont pas eu raison des adeptes de la course à pied. En près de 40 ans, la popularité de la manifestation n’a pas pris l’ombre d’une ride ; elle est même plutôt en train de s’accroître.

Le ruban du vainqueur a lui était rompu par un habitué : lauréat des deux dernières éditions, Gabriel Sintes est bien parti pour en remettre une couche. Le coureur de Montézillon a bouclé les 9,9km d’un parcours plat, en 31’10’’. Il s’est emparé du maillot jaune avec 30 secondes d’avance sur son dauphin, le Boudrysan Mirko Ratano : « L’objectif, c’est de gagner à nouveau. Cette année, j’ai beaucoup skié en vue de la Patrouille des glaciers, qui n'a finalement pas eu lieu. Mais j’ai aussi pas mal couru à côté. Je suis tout de même bien préparé », avoue Gabriel Sintes.