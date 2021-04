Une course hors du commun

Un objectif pas comme les autres. Samedi à midi, treize coureurs se sont élancés sur les 400m de la piste d’athlétisme de Couvet, dans le Val-de-Travers. Leur motivation : effectuer le plus de kilomètres en 24 heures avec des temps de course homologués. Pour respecter les mesures sanitaires, le nombre de participants était limité, les coureurs devaient apporter leur propre matériel et se ravitailler tout seuls. Les organisateurs de cet événement, Christian et Julia Fatton, ont également mis un dossard. Afin de réussir à tenir physiquement une telle distance, le corps doit être préparé et il est nécessaire d’enchaîner les kilomètres. Les explications de l’ultramarathonien neuchâtelois, Christian Fatton :