Justin Paroz et Mélanie Jeannerod victorieux

Le Trophée des Montagnes neuchâteloises de cyclisme a vécu son épilogue vendredi. Sur le dernier tracé de plus de 9 km entre Biaufond et La Chaux-de-Fonds, c’est le Colombinois Justin Paroz qui s’est imposé en 22'32'' devant Laurent Colombatto (à seulement 2'') et Pierre Wyss, à 40'' du vainqueur.

Chez les dames, la Fleurisanne Mélanie Jeannerod l’a emporté en 29'47''. Sybille Erdmann Weirdner a pris la 2e place et Camille Penot complète le podium.

Les deux vainqueurs de cette dernière étape remportent également le classement général de ce Trophée des Montagnes neuchâteloises./lyg