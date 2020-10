Zverev consolide sa 7e place, Raonic grignote

Vainqueur dimanche à Cologne de son deuxième titre en deux semaines, Alexander Zverev a consolidé sa 7e place au classement ATP publié lundi, tandis que Milos Raonic (17e) a grignoté deux places.

En raison de la pandémie de Covid-19, seuls le tournoi d'Anvers et celui de Cologne figuraient à l'agenda des joueurs ces derniers jours.

Par conséquent, dans le top 20 toujours dominé par le trio Djokovic-Nadal-Thiem, peu de changements sont à noter: le Canadien Milos Raonic, quart-de-finaliste en Belgique, a doublé Karen Khachanov et Stanislas Wawrinka pour s'emparer du 17e rang. Le Vaudois pointe désormais à la 19e place.

Alexander Zverev, vainqueur dimanche du deuxième tournoi de Cologne après avoir déjà remporté le premier la semaine précédente, reste 7e et à bonne distance (plus de 800 points) du 6e Daniil Medvedev.

Son plus proche poursuivant, le Russe Andrey Rublev, compte plus de 1500 points de retard.

L'Argentin Diego Schwartzman, battu en finale par Zverev, reste 9e mais se rapproche à moins de 200 points de Rublev.

La semaine qui s'ouvre s'annonce à nouveau calme: seuls les tournois de Vienne (avec Wawrinka) et d'Astana sont au programme, en attendant le Masters 1000 de Paris-Bercy qui débutera le lundi 2 novembre.

Chez les dames, les Bélarusses Aryna Sabalenka (11e) et Victoria Azarenka (13e), lauréate et finaliste du tournoi d'Ostrava, grimpent chacune d'une place au classement WTA publié lundi, toujours dominé par l'Australienne Ashleigh Barty. Belinda Bencic a perdu une place et se retrouve à la 12e place.

