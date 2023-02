Wawrinka titularisé, Otte - Hüsler en ouverture

Stan Wawrinka (ATP 135) a comme prévu été titularisé pour son retour en Coupe Davis.

Le Vaudois défiera Alexander Zverev (ATP 14) dans le deuxième simple du duel Allemagne - Suisse comptant pour les qualifications. Le match d'ouverture verra Marc-Andrea Hüsler (ATP 53) se mesurer à Oscar Otte (ATP 80) vendredi dès 17h à Trèves.

Marc-Andrea Hüsler sera forcément sous pression à l'heure de se frotter au no 2 allemand. Il fait sur le papier figure de favori, même s'il a perdu son seul livré face à Oscar Otte dans des conditions similaires (dur indoor) en octobre 2020. Mais le gaucher zurichois ne pointait alors qu'au 154e rang mondial.

Stan Wawrinka est, lui, mené 4-0 dans son face-à-face avec Alexander Zverev. Mais le Vaudois veut croire en son étoile face au champion olympique, lui aussi en quête de confiance et de victoires depuis qu'il est revenu sur les courts après ses six mois de pause forcée et sa grave blessure à une cheville.

Le double, qui démarrera samedi peu après 13h, s'annonce indécis. Le capitaine Severin Lüthi annonce pour l'heure une paire Leandro Riedi/Dominic Stricker pour se frotter aux spécialistes Tim Pütz et Andreas Mies. Mais il pourrait bien associer une nouvelle fois Hüsler et Stricker, titrés à Gstaad en 2021.

Coupe Davis. Qualifications. A Trèves (indoor): Allemagne - Suisse. Vendredi. Dès 17h: Oscar Otte - Marc-Andrea Hüsler, suivi de Alexander Zverev - Stan Wawrinka. Samedi. Dès 13h: Andreas Mies/Tim Pütz - Leandro Riedi/Dominic Stricker, suivi de Zverev - Hüsler, suivi de Otte - Wawrinka.

/ATS