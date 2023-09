Wawrinka gagne le point de l'espoir face aux Britanniques

L'équipe de Suisse de Coupe Davis est toujours en vie à Manchester.

Stan Wawrinka (ATP 40) lui a permis d'égaliser à 1-1 face à la Grande-Bretagne vendredi dans le groupe B des finales, grâce à son succès 7-5 6-4 sur Cameron Norrie (ATP 17) dans le choc des nos 1.

Le Vaudois de 38 ans, qui avait erré comme une âme en peine mardi face à la France devant un très maigre public, a cette fois-ci pu évoluer dans une ambiance digne de cette compétition. Et les plus de 10'000 spectateurs présents dans l'arène mancunienne l'ont poussé à se montrer bien plus conquérant que face à Ugo Humbert.

Stan Wawrinka a ainsi su forcer son destin dans la première manche, qu'il a conclue en signant le premier break du match sur un jeu blanc. La baisse de régime dont il a été victime à l'entame du deuxième set, dans lequel il fut mené 2-4, fut sans conséquence: il a conclu en trombe en gagnant les quatre derniers jeux.

Un double décisif

L'ex-no 3 mondial, qui a converti sa première balle de match sur un passing de revers gagnants, n'avait pas le droit à l'erreur dans cette partie. Le 'rookie' Leandro Riedi (ATP 152) s'était en effet incliné 6-7 (7/9) 6-4 6-4 après 3h10' de lutte devant l'ex-no 1 mondial Andy Murray (ATP 41) dans le premier simple.

L'issue de cette rencontre se jouera donc lors du double. Le capitaine britannique Leon Smith va aligner le spécialiste Neal Skupski au côté de Daniel Evans, alors que Severin Lüthi a finalement décidé d'associer Stan Wawrinka et Dominic Stricker. Une défaite signifierait l'élimination pour les Helvètes.

