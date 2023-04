Un retour gagnant pour Novak Djokovic

Absent des courts depuis sa défaite contre Daniil Medvedev le 3 mars à Dubai, Novak Djokovic a signé un retour gagnant. Il s'est qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo.

Le no 1 mondial s'est imposé 7-6 (7/5) 6-2 devant le qualifié russe Ivan Gakhov (ATP 198). Même s'il a été le premier à perdre son service - au septième jeu du premier set -, Novak Djokovic a cueilli un succès aussi prévisible qu'aisé. On rappellera que son début d'année a été marqué à la fois par son sacre à l'Open d'Australie et par son impossibilité de disputer les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami en raison de son statut vaccinal par rapport au Covid-19.

Novak Djokovic affrontera jeudi en huitième de finale le vainqueur de la rencontre du derby italien entre Lorenzo Musetti (ATP 21) et Luca Nardi (ATP 159). Stan Wawrinka (ATP 90) sera, quant à lui, en lice ce mercredi aux alentours de 15.00 sur un court annnexe face au no 10 mondial Taylor Fritz.

/ATS