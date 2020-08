Un premier tour « paisible » pour Jil Teichmann

Le tirage au sort de l'US Open n'a pas été trop dur Jil Teichmann (WTA 54). L'atout maître de Swiss Tennis devrait passer le premier écueil de ce tournoi dont les trois coups seront donnés lundi.

La finaliste de Lexington sera, en effet, opposée à l'Espagnole Aliona Bolsova (WTA 103) qu'elle vient de battre 6-2 6-2 au premier tour des qualifications du tournoi de Cincinnati, délocalisé, on le sait, dans la bulle de Flushing Meadows. Si elle s'impose, elle croisera très vraisemblablement le fer au deuxième tour face à l'Américaine Madison Keys, tête de série no 7 du tableau et finaliste du tournoi il y a trois ans.

Si Viktorija Golubic (WTA 126) partira également avec les faveurs du pronostic face à la Biélorusse Vera Lapko (WTA 206) qu'elle affrontera pour la première fois, Stefanie Vögele (WTA 113) devra sortir le grand jeu. L'Argovienne affrontera, en effet, Maria Sakkari (WTA 21), qui vient de battre cette semaine Serena Williams toujours dans le cadre du tournoi de Cincinnati. La bonne nouvelle pour Stefanie Vögele réside dans ses face-à-face contre la Grecque: 2-0 en sa faveur.

On rappellera que Belinda Bencic (WTA 8) est l'une des six joueuses du top-ten à avoir fait l'impasse sur ce rendez-vous de New York Les deux premières têtes de série sont la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 3), toujours à la recherche d'un titre du Grand Chelem, et la Championne d'Australie Sofia Kenin (WTA 4).

Un boulevard pour Novak Djokovic

Sans joueur suisse pour la première fois depuis 1989 en raison de la blessure de Roger Federer et du choix de Stan Wawrinka de privilégier Roland-Garros, le simple messieurs semble promis à Novak Djokovic. Le no 1 mondial a, en effet, hérité d'un tableau extrêmement favorable qui ne lui réserve qu'un seul adversaire à sa mesure sur sa route jusqu'à la finale: Stefanos Tsitsipas (no 4) qu'il doit affronter théoriquement en demi-finale.

Le bas du tableau apparaît plus 'musclé' avec en premier lieu la présence de Daniil Medvedev (no 3), battu l'an dernier en cinq sets en finale par Rafael Nadal, le grand absent. Le Russe devra serrer sa garde s'il veut jouer une nouvelle finale avec les menaces que peuvent représenter Matteo Berrettini (no 6), Andrey Rublev (no 10), Roberto Bautista Agut (no 8) et peut-être Andy Murray (ATP 134). L'Ecossais peut exploiter dans son quart du tableau les errances de Dominic Thiem (no 2), dont on ignore encore le degré de motivation pour cette mini-tournée américaine.

