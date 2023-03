Teichmann défiera Bencic dans le désert californien

Le tournoi WTA 1000 d'Indian Wells sera le théâtre d'un derby suisse. Jil Teichmann (WTA 39) défiera en effet Belinda Bencic (WTA 9) en 32e de finale dans le désert californien.

La gauchère seelandaise a gagné le droit d'affronter la St-Galloise en battant la qualifiée Ashlyn Krueger (WTA 154) 6-1 6-4 en 1h20' au 1er tour. Elle a nettement dominé les débats face à l'Américaine, même si elle s'est retrouvée menée 0-3 dans le deuxième set avant d'empocher cinq jeux d'affilée pour inverser la tendance.

Tête de série no 9 du tableau et exemptée de 1er tour, Belinda Bencic fera figure de favorite pour son premier duel avec Jil Teichmann. La championne olympique de simple a déjà conquis deux titres cette année (Adelaide 2 et Abou Dhabi), alors que la Seelandaise n'a remporté que cinq matches en 2023 (qualifications exclues) et n'a plus dépassé le 2e tour depuis août dernier.

/ATS