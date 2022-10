Stan Wawrinka: « Je vais devoir récupérer »

Ce vendredi face à Roberto Bautista Agut, Stan Wawrinka disputera un sixième quart de finale à Bâle pour viser une troisième demi-finale. 'Je vais devoir récupérer', souffle le Vaudois.

'Comme je n'ai pas enchaîné beaucoup de matches cette année, la difficulté est bien là, poursuit-il. D'autant plus face à Roberto Bautista-Agut, un joueur difficile à manoeuvrer, qui frappe à plat et qui bouge bien. Mais j'ai travaillé depuis des mois pour me retrouver dans une telle situation. Je me réjouis vraiment de jouer cette rencontre.'

Il la disputera à nouveau dans une ambiance de folie. 'Le public n'est pas comme d'habitude avec moi, sourit le Vaudois. Tout est bien différent par rapport à tout ce que j'ai pu vivre ici par le passé.' Stan Wawrinka est pleinement conscient que la retraite de Roger Federer est l'une des raisons pourquoi le public rhénan le soutient avec une telle ferveur. 'Les gens ont encore envie de profiter de notre génération...', lâche-t-il.

Pour revenir au match contre Brandon Nakashima, Stan Wawrinka n'a jamais eu la tentation de jeter l'éponge après la perte du deuxième set. 'Le perdre 7-5 après avoir servi pour le match n'est, bien sûr, jamais évident. Mais le chemin que je suis depuis ce printemps est à la fois difficile et long. Il est si dur de revenir, remarque-t-il. Je mesure les efforts consentis ces derniers mois. C'est pourquoi je ne veux plus rien lâcher dans un match.'

