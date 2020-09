Shapovalov en quart face à Carreño Busta

Denis Shapovalov (no 12) s'est qualifié pour son premier quart de finale de Grand Chelem dimanche à l'US Open.

Le Canadien en sera même favori puisqu'il affrontera Pablo Carreño Busta (no 20), qui a profité de la disqualification de Novak Djokovic.

Le gaucher de 21 ans a écarté David Goffin (no 7) 6-7 (0/7) 6-3 6-4 6-3 au terme d'un match spectaculaire. Il a armé pas moins de 52 coups gagnants dans cette partie, contre 37 pour le Belge. Et il n'a concédé qu'une seule fois son engagement, alors qu'il servait pour le match à 5-2 dans la quatrième manche.

'Ce n'est pas comme ça qu'on veut gagner un Grand Chelem. Mais c'est très excitant de savoir qu'un nouveau joueur va gagner', a déclaré le Canadien, qui avait lui-même été disqualifié d'un match de Coupe Davis pour avoir touché l'arbitre à l'oeil après avoir balancé une balle en 2017, alors qu'il n'avait que 17 ans.

Pas de séisme dimanche dans le tableau féminin en revanche, même si Petra Kvitova (no 6) s'est inclinée devant Shelby Rogers (WTA 93). La championne 2018 Noami Osaka (no 4) s'est qualifiée sans trembler pour les quarts en dominant Anett Kontaveit (no 14) 6-3 6-4 en 72'. La Japonaise retrouvera justement Shelby Rogers au tour suivant.

/ATS