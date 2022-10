Ritschard remporte la finale 100% suisse, sur abandon

Alexander Ritschard (ATP 216) a remporté la finale 100% suisse du Challenger ATP de Hambourg en profitant de l'abandon de Henri Laaksonen (ATP 182).

Le Zurichois cueille ainsi à 28 ans son premier trophée dans un tournoi de cette catégorie. Ce sacre lui permettra de gagner environ 45 places dans la hiérarchie.

Henri Laaksonen, qui avait servi pour le gain du premier set à 5-4 avant de perdre trois jeux de suite, a quelque peu gâché la joie de son compatriote. Le Schaffhousois a jeté l'éponge avant de devoir faire face à une balle de match, alors qu'il était mené 7-5 6-5 30/40 sur son service...

Mais cette saison est bien celle de l'éclosion pour Alexander Ritschard, qui représentait encore les Etats-Unis l'an dernier. Le Zurichois a fêté son premier succès sur l'ATP Tour, en juillet à Gstaad, et disputé ses premiers matches en Grand Chelem (à Wimbledon et à l'US Open), avant de s'offrir dimanche son plus beau titre.

Cette finale était la deuxième finale 100% suisse de l'histoire sur le front des Challengers, antichambre du circuit ATP. La première s'était déroulée en 1989 à Nyon, où le futur champion olympique Marc Rosset avait battu Roland Stadler en finale.

/ATS