Novak Djokovic désarme Andrey Rublev

Novak Djokovic (no 4) est toujours en route vers son dixième titre à l'Open d'Australie, son vingt-deuxième en Grand Chelem. Le Serbe a laissé une formidable impression en quart de finale.

Il s'est imposé 6-1 6-2 6-4 en seulement 2h03' devant Andrey Rublev (no 5) pour obtenir le droit de défier Tommy Paul (ATP 35) vendredi. Malgré toute sa bravoure et tout son talent, on voit mal comment l'Américain pourrait inquiéter le Serbe, qui retrouvera la place de no 1 mondial s'il remporte cet Open d'Australie.

Andrey Rublev, qui avait sauvé deux balles de match lundi face à Holger Rune, n'aura même pas tenu le choc un quart d'heure. Il a concédé un premier break lors du quatrième jeu pour vivre un véritable chemin de croix même si le score peut laisser croire à une résistance plus affirmée dans les deuxième et troisième sets. Face à un Novak Djokovic pratiquement intouchable dès qu'il mène au score et qui n'a cessé de toucher les lignes, le Russe n'a vraiment pas eu l'ombre d'une chance. Il a sans doute traversé la même expérience que Belinda Bencic lundi face à Aryna Sabalenka: celle d'être un poids léger face à un poids lourd...

