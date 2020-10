Nadal à un succès d'un 13e titre à Roland-Garros

Sacré à 12 reprises Porte d'Auteuil, Rafael Nadal (no 2) disputera une 13e finale à Roland-Garros dimanche.

L'Espagnol s'est débarrassé de Diego Schwartzman (no 12) en trois sets, 6-3 6-3 7-6 (7/0), dans la première demi-finale. La deuxième met aux prises Novak Djokovic (no 1) et Stefanos Tsitsipas (no 5).

Rafael Nadal se hisse ainsi pour la 28e fois au stade ultime de la compétition dans un 'Major', soit trois de moins que Roger Federer. Mais c'est évidemment un autre record détenu pour l'heure par le Bâlois que le gaucher de 34 ans cherchera à égaler dimanche: il partira en quête de son 20e titre du Grand Chelem.

Le Majorquin atteint en outre pour la sixième fois la finale sur la terre battue parisienne sans avoir lâché le moindre set. Il a cueilli le titre à chaque fois (2007, 2008, 2010, 2012 et 2017). Forcément, vu que ses deux seules défaites subies à Roland-Garros l'ont été en 8e de finale (2009) et en quart (2015).

Rafael Nadal a tout de même mis 3h09' pour fêter son... 99e succès à Paris. Diego Schwartzman, qui l'avait maté en quart de finale à Rome trois semaines plus tôt, n'a cependant jamais pu trop y croire. Accrocheur, l'Argentin a certes réussi le break à trois reprises, mais c'était à chaque fois simplement pour recoller au score. Et il s'est écroulé dans le jeu décisif du troisième set.

Roland-Garros pourrait donc être le théâtre d'une neuvième finale de Grand Chelem entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Le bilan est de 4-4. Mais l'Espagnol a gagné leurs deux finales livrées à Paris (2012 et 2014). Il a battu le Serbe six fois en sept matches à Roland-Garros, même s'il a perdu le plus récent (quart en 2015).

Rafael Nadal, qui affiche un bilan général de 26 succès pour 29 défaites face à Novak Djokovic, connaît également parfaitement Stefanos Tsitsipas. Il a affronté le Grec de 22 ans à six reprises déjà, notamment en demi-finale de l'Open d'Australie 2019. Sa seule défaite a été consommée sur terre battue, en 2019 à Madrid.

/ATS